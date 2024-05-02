«Агро-Белогорье» передаст 25% долей холдингу «Русагро»

Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев предписал основному владельцу белгородского агрохолдинга «Агро-Белогорье» передать 25% долей в пользу компании «Русагро» за 2,5 тыс. рублей, следует из имеющегося в распоряжении редакции судебного решения.

В «Агро-Белогорье» считают, что в настоящий момент происходит попытка изменить структуру собственности стабильно работающей компании, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности государства.

Представители ответчика обращают внимание на то, что работающий с 2007 года холдинг входит в реестр системообразующих предприятий страны, на его предприятиях работают 9 тыс. человек. На российском рынке свинины холдинг занимает около 6%. По итогам прошлого года его чистая прибыль составила 8,3 млрд рублей.

Продажа 25% долей в российской компании «Агро-Белогорье» холдингу «Русагро», принадлежащем офшорной фирме Ros AGRO PLC (республика Кипр), за 2,5 тыс. рублей фактически означает дарение, подчеркивают на предприятии.

Иск компании «Русагро», обладающей 22,5% долей «Агро-Белогорья», подан к основному владельцу агрохолдинга Владимиру Зотову, имеющему 72,5% долей предприятия. Остальные 5% принадлежат гендиректору предприятия Ларисе Ковалевой.

«Русагро» претендует на 25% долей Владимира Зотова, мотивируя свою позицию тем, что ранее бизнесмен внес их в качестве вклада в имущество другой компании - «Русский металл».

При этом адвокат, основатель бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев, пояснил, что с ноября 2023 года Владимир Зотов является акционером «Русского металла». Приобретая это предприятие, он внес в качестве вклада в имущество 25% долей «Агро-Белогорья» по номинальной стоимости 2,5 тыс. рублей, при этом вклад был передан безвозмездно.

Как уточнил адвокат, такой механизм является способом оптимизации хозяйственных процессов общества и не является продажей доли.

При этом, согласно закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», участники общества могут воспользоваться преимущественным правом именно в случаях продажи долей.

Таким образом, «Русагро» не может претендовать на долю Владимира Зотова, пояснил защитник.

«Благодаря беспрецедентной позиции суда происходит размывание доли основного собственника и создателя успешной компании в пользу «Русагро», чья управляющая компания ROS AGRO PLC находится в недружественной юрисдикции (Кипр), не контролируется российскими властями и не подчиняется российским законам», - констатировал адвокат.

Ранее «Независимая газета», цитируя белгородские СМИ, отмечала, что с момента покупки своей доли «Русагро» не скрывало намерений поглотить эффективно работающее «Агро-Белогорье».

Накануне «Лента.ру» сообщила, что Минюст рассматривает запрос депутатов Госдумы о признании владельца «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича иноагентом.