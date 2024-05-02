Американский бизнес начал оценивать новый вид страхования

Американский бизнес начал присматриваться к новой схеме страхования предлагаемой стартапом Arbol. Бизнесменов заинтересовало так называемое параметрическое страхование — которое зависит не от ущерба, а от физического параметра — силы ветра или уровня осадков. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Мир начинает осознавать пробелы в страховом покрытии климатических угроз», — заявил основатель и гендиректор Arbol Сиддхарта Джа.

В отличие от традиционных страховых продуктов, где выплаты привязаны к реальным убыткам, в параметрическом страховании компенсации выплачиваются при достижении заранее установленного порогового показателя — например, 3 дюймов осадков в час. Упрощенный процесс позволяет фермерам быстрее возобновить посевную, не дожидаясь недели на оценку убытков.

Главная задача страховщиков — точно рассчитать риски. Arbol использует ИИ для анализа огромных климатических данных и моделирования взаимодействия погодных факторов. Джа, бывший трейдер Citadel, диверсифицировал портфель компании, включив более 15 стран и шесть видов рисков — температуры, влажность почвы, солнечную радиацию и др.

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