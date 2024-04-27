Представители крупного бизнеса рассказали о смыслах и ценности устойчивого развития

Для достижения целей в области устойчивого развития важно вовлечь не только представителей бизнеса, но и тех, кто принимает решения на государственном уровне. Об этом в ходе стартового заседания комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров, состоявшемся на выставке «Россия», заявила сопредседатель комитета, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Целью встречи, которая прошла под темой «Смыслы и ценности устойчивого развития», она назвала формирование плана работы комитета, который будет интересен бизнесу и участникам, иметь практическое значение, по итогам которого появятся предложения в адрес регуляторов, а также сформируется пул рабочих кейсов и решений для бизнеса.

Говоря о ценностях устойчивого развития для бизнеса и том, как компании задают тон повестке ESG, эксперт отметила, ключевая забота и ценность компании, которую она представляет — качественное и доступное жилье.

«Мы нащупывали и находили те смыслы устойчивого развития, которые, как нам кажется, актуальны на сегодняшний день. К ним мы относим качество, управление рисками, технологическое развитие, доверие, договороспособность и долгосрочный горизонт, а также неравнодушие», — сказала Марина Слуцкая.

Руководитель по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Ярослава Врубель объяснила, почему на этом предприятии занимаются ESG-повесткой.

«Мы в первую очередь сами заинтересованы в качестве жизни нашего региона, так как все сотрудники ММК живут в Магнитогорске. Мы как градообразующее предприятие смотрим на ESG немного под другим углом — без устойчивого развития мы просто не сможем существовать», — заявила она.

Гендиректор компании «Орта», председатель комитета по бизнес-этике Ассоциации менеджеров Николай Обрезков видит развитие повестки устойчивого развития через призму коммуникационной стратегии и репутационного менеджмента.

«Важно, чтобы представители индустрии учитывали и этическую составляющую — несли профессиональную ответственность за свою деятельность», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что тема ESG с 2020 года набирает в России все большую популярность, но в этом вопросе очень важна государственная поддержка.

Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг Rambler&Co.