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Россиянам рассказали, как снижение ставки ЦБ скажется на ипотечниках

Эксперт по банкротствам Кваша: низкая ключевая ставка выгодна ипотечникам

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Эксперты прогнозируют понижение ключевой ставки к концу года до 13%. Это будет особенно выгодно для тех, кто выплачивает ипотеку и другие кредиты, заявил эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Многие риэлторы на период повышенной ключевой ставки ЦБ советовали своим клиентам брать ипотеку прямо сейчас, поскольку Центробанк рано или поздно начнет ее снижать. Именно это, как мы видим, вскоре и произойдет», — отметил эксперт.

По его мнению, после снижения ставки люди начнут обращаться в банки с целью рефинансирования своих кредитов, а также оформлять займы в других финансовых организациях, но уже по более низким ставкам для погашения существующих долгов. Это будет выгодно для банков, как выдающих первичные займы, так и рефинансирующих их впоследствии, убежден эксперт.

Напомним, накануне Центробанк в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ожидается, что ставки по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы останутся на повышенном уровне, а их снижение начнется во втором полугодии, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россиян ранее предупредили о риске поспешного погашения кредитов.

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