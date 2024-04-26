В компании «РН-Ванкор» рассказали о результатах внедрения новых технологий

Экономический эффект от программы энергосбережения компании «РН-Ванкор», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», превысил 1,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

За счет реализации программы энергосбережения компании удалось сэкономить свыше 593 млн кВт/ч. Это сопоставимо с 22% общего энергопотребления объектов Ванкорского кластера в 2023 году и сокращением выбросов парниковых газов в объеме более 287 тыс. тонн CO2-эквивалента.

В «РН-Ванкор» отметили, что предприятие постоянно внедряет инновационные решения для повышения энергоэффективности технологических процессов на объектах нефтепромысла на севере Красноярского края.

Так, по итогам прошлого года дополнительно получено более 42 млн кВт/ч электроэнергии за счет оптимизации режимов работы, внедрения высокоэффективного оборудования и новых технологий на производственных участках.

В компании уточнили, что высокий уровень энергоэффективности достигнут на механизированном нефтедобывающем фонде скважин, оснащенном насосами с высоким КПД. Благодаря оптимизации режима работы установок электроцентробежных насосов на Ванкорском, Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях дополнительно сэкономлено 30 млн кВт/ч или 140 млн руб.

Кроме того, на объектах подготовки и перекачки нефти Ванкора удалось повысить эффективность работы модернизированного насосного блока.

Эффективность системы управления энергоресурсами «РН-Ванкор» подтверждена сертификацией по Международному стандарту ISO 50001:2018.

Особое внимание энергетической эффективности уделяется при проектировании и выборе технических решений для новых производственных объектов проекта «Восток Ойл», реализуемого на Таймыре, добавили в компании.