Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В компании «РН-Ванкор» рассказали о результатах внедрения новых технологий

«РН-Ванкор» сэкономил за счет программы энергосбережения более 1,3 млрд рублей

close
100%
«РН-Ванкор»

Экономический эффект от программы энергосбережения компании «РН-Ванкор», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», превысил 1,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

За счет реализации программы энергосбережения компании удалось сэкономить свыше 593 млн кВт/ч. Это сопоставимо с 22% общего энергопотребления объектов Ванкорского кластера в 2023 году и сокращением выбросов парниковых газов в объеме более 287 тыс. тонн CO2-эквивалента.

В «РН-Ванкор» отметили, что предприятие постоянно внедряет инновационные решения для повышения энергоэффективности технологических процессов на объектах нефтепромысла на севере Красноярского края.

Так, по итогам прошлого года дополнительно получено более 42 млн кВт/ч электроэнергии за счет оптимизации режимов работы, внедрения высокоэффективного оборудования и новых технологий на производственных участках.

В компании уточнили, что высокий уровень энергоэффективности достигнут на механизированном нефтедобывающем фонде скважин, оснащенном насосами с высоким КПД. Благодаря оптимизации режима работы установок электроцентробежных насосов на Ванкорском, Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях дополнительно сэкономлено 30 млн кВт/ч или 140 млн руб.

Кроме того, на объектах подготовки и перекачки нефти Ванкора удалось повысить эффективность работы модернизированного насосного блока.

Эффективность системы управления энергоресурсами «РН-Ванкор» подтверждена сертификацией по Международному стандарту ISO 50001:2018.

Особое внимание энергетической эффективности уделяется при проектировании и выборе технических решений для новых производственных объектов проекта «Восток Ойл», реализуемого на Таймыре, добавили в компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами