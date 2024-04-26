В МТС объяснили важность 5G технологий для бизнеса

Монетизация 5G-технологий в первую очередь произойдет в B2B и B2G отраслях. Об этом на конференции «Телеком будущего», которая прошла в Москве, заявила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

По ее словам, сделать это за счет рядовых пользователей сложно. Она объяснила это тем, что пользователи быстро привыкают к новым высоким скоростям и считают это частью базовых услуг, а не чем-то за что они готовы платить.

«Я не верю в то, что ориентация на B2C рынок позволит реально окупить инвестиции. Вы представьте, сколько нужно вложить денег, чтобы покрыть такую страну, как Россия, сетью 5G? Даже когда на рынке появятся российские решения по базовым станциям 5G, аналогичные зарубежным по цене и качеству, будет не просто окупить эти инвестиции, понимая определенные ограничения с ценообразованием на рынке и конкурентную среду», — отметила Галактионова.

По мнению топ-менеджера МТС, 5G принципиально важна для сегментов рынка B2B и для B2G.

«То, что вы можете творить с 5G технологиями в промышленности, логистике и других отраслях с точки зрения цифровизации – это космос. И в первую очередь это связано с увеличением эффективности бизнеса. У МТС самое большое количество пилотных зон 5G. Мы в эту тему несколько лет вкладывались для того, чтобы реально ответить на вопрос, кому нужен 5G», — рассказала она.

При этом в странах, которые активно развивают 5G, по мнению эксперта, мало успешных кейсов с точки зрения роста доходов. Десятки миллионов базовых станций в Китае дают годовой прирост ARPU на уровне 2%.

Сейчас телеком-операторы сосредоточены на освобождении частот, которые меньше используются, и переход на LTE, который дает большую емкость. Качественная, безопасная связь – это основа для появления цифровых сервисов, удовлетворяющих потребности клиентов удобно и бесшовно.