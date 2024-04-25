ЕС намерен запретить реэкспорт СПГ из России, но сам будет продолжать его закупать

В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против ключевых проектов России по сжижению природного газа и запрета использования портов ЕС для реэкспорта СПГ, предназначенного для третьих стран. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным источников, главная цель предлагаемых ограничений заключается в сокращении поставок российского СПГ и оказании воздействия на потенциальные доходы от новых проектов. План предусматривает запрет на реэкспорт российского топлива, но не запрещает закупку СПГ для использования внутри Евросоюза.

Обсуждение этих мер находится на ранней стадии, и некоторые страны-члены выражают скепсис по этому поводу, отмечают источники Bloomberg. Для принятия новых санкций необходима поддержка всех членов ЕС.

Кроме того, в рамках 14-го пакета ограничений также обсуждаются санкции против более чем десятка компаний, которые продолжают закупать подсанкционные товары в ЕС и поставлять их в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

После начала СВО на Украине ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, но газопроводный газ и СПГ не затронуты. Тем не менее доля России в поставках газа в Европу к 2023 году сократилась до 13%, в то время как в 2021 году она составляла 40%. В то же время объем закупок российского СПГ Европой увеличился на 3%, достигнув 12,7 млрд куб. м.

Ранее СМИ написали, что Европа может столкнуться с проблемами газоснабжения уже следующей зимой.