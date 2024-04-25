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Индия выдала разрешение на морское страхование российским компаниям

Индия одобрила четырех российских страховщиков для покрытия морских грузов

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Shutterstock

Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию четырем российским компаниям — ВСК,«Согаз», «Альфастрахование» и «Ингострах». Об этом пишет Bloomberg .

Согласно данным Генеральной дирекции судоходства Индии, первые три компании получили разрешение действовать до 20 февраля 2025 года, а Ingosstrakh — до марта 2029 года. Страховое покрытие всех четырех провайдеров обеспечивается государственной Российской национальной перестраховочной компанией. Это усилит усилия Москвы по отказу от использования западных поставщиков услуг, отметило агентство.

Ранее Россия пользовалась услугами западных страховщиков для танкерного флота, экспортирующего нефть в Индию. Однако лимит в $60 за баррель, установленный G7 и ЕС для грузов с использованием их сервисов, давал им рычаги влияния на российские потоки.

Переход на собственные страховые услуги поможет Москве снизить зависимость и облегчить выполнение требований индийских покупателей. Менее четверти российских мартовских поставок во все регионы были застрахованы членами Международной группы клубов взаимного страхования в Лондоне.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. По данным отслеживания судов агентства, импорт Индией российской нефти в апреле достиг рекордных 1,72 млн баррелей в сутки.

«Страховое покрытие всех четырех провайдеров обеспечивается государственной Российской национальной перестраховочной компанией», — отмечают осведомленные источники.

До этого стало известно, как на России отразится ужесточение потолка цен на нефть.

Ранее Китай сократил закупки угля из России.

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