Сбер поучаствовал в форуме «Российская креативная неделя»

Сбер стремится стать лавмарк-брендом и модернизирует подход к работе на всех уровнях. Об этом на сессии «Маскот как инструмент продвижения брендов и территорий» форума «Российская креативная неделя — Урал», который прошел 24−25 апреля в Челябинске, рассказал управляющий директор - начальник управления по развитию креативных технологий Сбербанка Евгений Домников.

На мероприятии он рассказал о роли маскота в формировании бренда Сбера, а также обсудил с экспертами мировой и российский опыт внедрения маскотов в стратегии брендов компаний и территорий. Кроме того, он назвал наиболее перспективные ниши рынка для использования маскотов.

«Опросы СберМаркетинга показали, что наибольшее доверие в бренд-коммуникациях у пользователей вызывают маскоты. Они имеют огромный потенциал для формирования сообществ, донесения идей, ценностей и смыслов до целевых аудиторий. Наш СберКот — яркое тому подтверждение. Он появился в Сбере в 2017 году и за семь лет стал любимцем наших сотрудников и клиентов», — отметил он.

По его словам, маскот Сбера развивается вместе с банком, а также следит за трендами, помогает людям разбираться в финансовых вопросах и дает уроки финграмотности.

«Некоторое время назад мы задали новый вектор развития — человекоцентричность, когда в фокусе компании находится человек, его потребности, удобство, безопасность и запросы. Кстати, этим летом исполняется год с момента, когда СберКот обрел новый 3D-образ», — добавил Домников.

По его мнению, СберКот стал более «человечным» благодаря использованию AI-моделей, а над его новым обликом работали самые талантливые команды индустрии.

В свою очередь, дизайн-директор интернет-банкинга СберБизнес из дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Никита Герасимов на панельной дискуссии «Экосистема подготовки кадров для креативных индустрий. Создание единой образовательной траектории» подчеркнул, что крупные компании со значительной экспертизой в дизайне могут стать бенефициарами введения новых образовательных программ, подготовки кадров управленческого звена и повышения квалификации педагогического состава.

По его мнению, на рынке существует устойчивый спрос на креативных специалистов с хорошо развитыми профессиональными и личными навыками, которые могли бы быстро расти в структуре за счет развития лидерских компетенций.