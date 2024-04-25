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Минэкономики может увеличить траты ФНБ на инвестпроекты

Решетников: средства ФНБ могут направить на финансирование новых проектов

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется активнее, чем изначально планировалось при формировании бюджета на 2024–2026 гг. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РБК.

В связи с этим возможно выделение дополнительных средств из фонда на финансирование инвестпроектов, отметило издание.

Как отметил Решетников, изначально на 2024 год закладывалось 1,3 трлн ₽ из ФНБ для обеспечения сбалансированности бюджета. Однако быстрое пополнение фонда позволяет рассмотреть выделение еще части средств на проектное финансирование через Фабрику проектного финансирования.

«Представляется крайне важным расширить ее лимиты, в первую очередь увеличив транш «А». Это позволит нарастить портфель, по которому дается хеджирование ставок», — заявил министр.

В настоящее время на рассмотрении Фабрики находится более 50 проектов. По словам Решетникова, до конца 2024 года в нее могут войти еще 10 проектов, а 11 — получить одобрение. Среди них крупные ГОКи и газохимические производства.

До этого средствам из главной «кубышки» страны нашли новое применение.

Ранее объем ФНБ превысил 12 трлн рублей.

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