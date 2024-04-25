Путин анонсировал финансовые вливания в промышленную ипотеку

Российская Федерация направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотечной программы. С таким заявлением в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил президент РФ Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

«Направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки», — заверил глава государства.

Согласно информации президента, планируется докапитализировать столь масштабный и популярный механизм, как Фонд развития промышленности, предоставляющий займы промышленным фирмам на льготных условиях в целях развития импортозамещающих производств и перехода на собственные технологии.

«Его капитал вырастет почти в два раза — на 300 млрд рублей», — уточнил российский лидер.

Путин выступает на съезде РСПП, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки.