Путин заявил о тенденции в сторону снижения инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза инфляции в России сохраняется, но есть положительная тенденция в сторону ее снижения. Его слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) передает ТАСС.

Путин отметил, что Кремль находится в постоянном контакте с председателем Центрального банка. Они утверждают, что объемы кредитования растут.

«Угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, она все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции, тенденции положительные — в эту сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора», — сказал российский лидер, комментируя нынешний уровень ключевой ставки.

24 апреля «Газета.Ru» опубликовала обзор Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», согласно которому за неделю с 16 по 22 апреля потребительская инфляция в России замедлилась до 0,08% с 0,12% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 7,82% против 7,83% неделей ранее.

До этого Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в стране в 2024 году с ранее озвученных 4,5% до 5,1%.

Ранее россиянам назвали два возможных решения ЦБ по ключевой ставке.