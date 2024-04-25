Суд смягчил для «Макфы» арест активов

Суд Челябинска разрешил компании «Макфа» проводить расчеты с поставщиками для обеспечения текущей деятельности, несмотря на арест ее активов. Об этом сообщил ТАСС источник в Генпрокуратуре.

По его словам, надзорные мероприятия Генпрокуратуры показали, что частичная замена обеспечительных мер в отношении «Макфы», «Новой пятилетки» и «Долговского» позволит улучшить их финансовые результаты и сохранить активы.

«Суд по обращению прокурора разрешил этим компаниям привлекать кредиты в банках в определенных лимитах для закупки сырья и материалов», — рассказал источник. Также «Макфе» сможет платить некоторым контрагентам по договорам на поставку запчастей и комплектующих для производства макаронной и другой продукции.

«Но контроль за исполнением этих решений возложен на службу судебных приставов, чтобы не допустить злоупотреблений и вывода средств за рубеж», — пояснил собеседник агентства.

До этого в Генпрокуратуре опровергли данные о приостановке предприятий «Макфы».

Ранее по иску об изъятии «Макфы» арестовали активы на 100 трлн рублей.