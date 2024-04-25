В ВТБ усомнились в охлаждающем действии ключевой ставки

В ВТБ усомнились в способности текущей ключевой ставки Банка России в 16% охладить разогретую российскую экономику. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе телеконференции с журналистами, передают «Ведомости» .

По его словам, темпы кредитования и роста зарплат в стране остаются высокими, признаков замедления не видно. Ситуацию Пьянов сравнил с «эффектом Джанибекова» в невесомости, когда тела неожиданно меняют вектор движения.

«К сожалению, ключевая ставка 16% не является достаточно охлаждающей. Экономика движется вопреки по «эффекту Джанибекова» в сторону очень высоких темпов», — указал банкир.

Он отметил рекордные 3,6% роста ВВП в 2023 году и ускорение корпоративного кредитования до 6,8% за I квартал у самого ВТБ.

По оценкам Пьянова, прогноз прироста корпоративных кредитов в 6-11% на год потребует пересмотра минимум до 10-15%. При этом у ЦБ возникла дилемма: поднимать дальше ставку или нет. Её повышение даст сигнал о возможности ужесточения в случае сохранения перегрева. Банкир ожидает от регулятора пересмотра прогноза ставки и ВВП уже на ближайшем заседании 26 апреля.

До этого в МВФ оценили перспективы роста российской экономики.

Ранее россиян предупредили о риске поспешного погашения кредитов.