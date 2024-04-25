Стало известно о росте курса доллара в стрессовом сценарии

В документах Минэкономразвития просматривается пессимистичный прогноз — почти нулевой рост экономики и обвал рубля до ₽120 к доллару к 2027 году. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на данные Минэкономразвития.

Документы, оказавшиеся в распоряжении агентства, раскрывают стрессовый сценарий развития российской экономики, подготовленный Министерством экономического развития РФ. В этом крайне негативном прогнозе ВВП страны в 2025 году вырастет лишь на 0,2%, а реальные располагаемые доходы населения — на 0,9%.

Более того, данный сценарий предполагает резкое падение курса рубля — до ₽106,9 за $1 к 2025 году и ₽120 за $1 к 2027-му. Виной тому станут низкие цены на нефть — согласно прогнозу, стоимость российской нефти Urals снизится до $58,5 за баррель уже в этом году и $51,8 за баррель в 2025-м (сейчас около $79).

При таком развитии событий инвестиции в основной капитал вырастут лишь на 0,5% в 2023-м, а в 2025-м и вовсе упадут на 1,5%. Инфляция превысит 7% в этом году и целевой показатель ЦБ в 4% в 2025-м.

«Стрессовый сценарий учитывает падение экспортных цен на нефть, газ и другие товары в той степени, которая прогнозируется», — указывается в документах министерства, слова из которых приводит издание.

До этого экономист назвал способ вернуть конфискованные активы РФ.

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