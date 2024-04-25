Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте курса доллара в стрессовом сценарии

Рубль может подешеветь до 120 за $1 к 2027 году по «стрессовому» сценарию Минэка

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

В документах Минэкономразвития просматривается пессимистичный прогноз — почти нулевой рост экономики и обвал рубля до ₽120 к доллару к 2027 году. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на данные Минэкономразвития.

Документы, оказавшиеся в распоряжении агентства, раскрывают стрессовый сценарий развития российской экономики, подготовленный Министерством экономического развития РФ. В этом крайне негативном прогнозе ВВП страны в 2025 году вырастет лишь на 0,2%, а реальные располагаемые доходы населения — на 0,9%.

Более того, данный сценарий предполагает резкое падение курса рубля — до ₽106,9 за $1 к 2025 году и ₽120 за $1 к 2027-му. Виной тому станут низкие цены на нефть — согласно прогнозу, стоимость российской нефти Urals снизится до $58,5 за баррель уже в этом году и $51,8 за баррель в 2025-м (сейчас около $79).

При таком развитии событий инвестиции в основной капитал вырастут лишь на 0,5% в 2023-м, а в 2025-м и вовсе упадут на 1,5%. Инфляция превысит 7% в этом году и целевой показатель ЦБ в 4% в 2025-м.

«Стрессовый сценарий учитывает падение экспортных цен на нефть, газ и другие товары в той степени, которая прогнозируется», — указывается в документах министерства, слова из которых приводит издание.

До этого экономист назвал способ вернуть конфискованные активы РФ.

Ранее россиянам объяснили падение курса евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами