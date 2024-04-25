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Стало известно, как шашлычники вредят природе

Рослесинфорг: на майские праздники шашлычникам понадобится 140 вагонов угля

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Shutterstock

Для приготовления шашлыка во время майских праздников россиянам потребуется до 10 тыс. тонн березового угля – 140 грузовых вагонов. На шашлыки отправится каждый восьмой житель страны. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Рослесинфорга.

Там уточнили, что шашлык из говядины выделяет 27 кг углекислого газа на 1 кг мяса при его приготовлении, из курицы — 6,9 кг СО2 на килограмм.

«Углеродный след приготовления еды на природе начинает складываться с поездки на машине до места и обратно. Если у вас не Tesla, другой электромобиль или гибрид, советуем передвигаться на общественном транспорте (желательно электричке), велосипеде или пешком. Если отказаться от личного авто невозможно – проверьте давление в шинах перед поездкой, это сокращает расход топлива на 1,5%, а значит и выбросы СО2», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что сжигание углей в мангале выделяет в атмосферу меньше CO2, чем приготовление пищи на газовой плите. Еще более оптимальный вариант – заменить мангалы на электрооборудование. Также в ведомстве рекомендовали использовать пластиковую посуду и выбросить за собой весь мусор.

Ранее в Госдуме поспорили, можно ли продавать россиянам алкоголь на майских.

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