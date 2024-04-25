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Армения готова обсудить закупки газа с Азербайджаном

В Армении заявили о готовности обсудить с Азербайджаном вопрос закупки газа

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Brendan McDermid/Reuters

Ереван готов обсудить с Баку вопрос закупки газа, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Его слова приводит ТАСС.

«Считаю позитивным, если Армения будет покупать газ у Азербайджана, нам нужно обсудить этот вопрос. Даже сейчас часть газа, который мы приобретаем у РФ, является азербайджанской», — сказал спикер.

До этого в Австрии оценили последствия отказа от закупок газа у России с 2027 года. Это решение не должно нанести ущерб промышленности страны, подчеркнул министр экономики Австрии Мартин Кохер. Перед тем, как принимать какие-либо меры в отношении российского газа, необходимо убедиться, что они в конечном итоге не приведут к дефициту топлива, отметил он.

В начале апреля сообщалось, что в ЕС угрожают Германии иском из-за препятствия отказу от российского газа.

Ранее Европарламент утвердил меры законной возможности отказаться от закупок газа в РФ.

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