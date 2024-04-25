Стало известно о порядке открытия счетов россиян в частных банках Турции

Головные офисы частных банков в Турции усилили контроль за открытием счетов для российских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одной из частных кредитных организаций республики.

В материале отмечается, что после получения запроса на открытие счета от граждан РФ сотрудники отделения банка уведомляют об этом головной офис. Здесь идет расследование заявки, которое занимает не менее трех дней.

«Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счет», — рассказал источник.

При этом он уточнил, что одно из ключевых условий для положительного решения — наличие у обратившегося российского гражданина неснимаемого депозита в размере не менее $10 тыс. Эти средства нельзя использовать в течение всего периода активности счета в турецком банке.

«В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или в лирах (турецкая национальная валюта — «Газета.Ru»)», — добавил неназванный представитель кредитной организации.

Кроме того, он признал факты отказа гражданам РФ в открытии счетов в частных банках Турции. По словам источника, соответствующее решение принимается в случае невыполнения какого-либо условия иностранным клиентом.

Ранее в государственном банке Турции прокомментировали сообщения о массовых отказах в открытии счетов для российских граждан.