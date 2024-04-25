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Индия поставила в Россию смартфонов на рекордную сумму

РИА: Индия в феврале продала России смартфонов на рекордные $36 млн

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Marques Brownlee/YouTube

Индия в феврале поставила на российский рынок смартфонов на рекордные $36 млн. В результате эта категория товаров стала главной в индийском экспорте в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Минпромторга Индии.

За последний зимний месяц объем экспорта смартфонов южноазиатской страны в направлении РФ взлетел в 12 раз в годовом выражении и в 1,6 раза по сравнению с январем. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2023 года. Тогда Индия поставила в Россию смартфонов на $33 млн.

На втором месте по объему поставок из Индии на российский рынок были лекарственные препараты для розничной продажи ($27 млн). Далее следует облицовочная плитка ($13 млн), креветки ($10 млн) и черный чай ($9 млн).

До этого россиян предостерегли от покупки наборов специй от индийских компаний MDH и Everest. Недавно в них нашли опасный для человека пестицид в количестве, значительно превышающем допустимую норму.

Ранее Индия предложила России использовать рупии для взаиморасчетов с другими странами.

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