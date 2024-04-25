Стало известно, во сколько обойдется аренда дачи на лето в Подмосковье

Арендовать загородное жилье в Подмосковье на долгий срок в 2024 году можно от 30 тыс. рублей в месяц, рассказали «Газете.Ru» аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Самые доступные объекты для долгосрочной аренды в Московской области расположены в Егорьевске (от 30 тыс.), Воскресенске, Коломне и Уваровке (от 35 тыс.). Дороже всего аренда частного жилья обойдется в Барвихе (550 тыс.), Павловской Слободе (450 тыс.), Красногорске (350 тыс.) и Горках-10 (320 тыс.).

За год аренда загородного жилья заметно подорожала. Цены на таунхаусы выросли в среднем на 18%, с 110 до 130 тыс. рублей, домов — на 15%, с 65 до 75 тыс., дач — на 14%, с 35 до 40 тыс. При этом по сравнению с апрелем 2023 года спрос на такую недвижимость вырос менее, чем на процент. Между тем предложение сократилось на 22%.

«Вероятнее всего, в этом году арендаторы сделали свой выбор раньше, чем в 2023-м, и заранее сняли загородное жилье на лето, что стало причиной сокращения количества доступных для долгосрочной аренды объектов. Этим же объясняется и рост цен почти по всем категориям», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

До этого россиянам предрекли снижение цен на аренду жилья в Москве и Петербурге на 5% к лету.

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