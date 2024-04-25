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Экономист заявил, что курс доллара упадет после передачи российских активов Украине

Экономист Чирков заявил, что доллар упадет после передачи активов России Киеву

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

По словам доцента Максима Чиркова, если Украине будут переданы замороженные российские активы, Россия вернет их в свой бюджет путем конфискации западных средств. Об этом он заявил Ura.ru.

Эксперт утверждает, что в России заморожено значительное количество западных активов, которые могут быть использованы в качестве ответной меры. Это позволит компенсировать ущерб и сохранить доверие к российской юрисдикции.

По мнению Чиркова, передача активов Киеву приведет к падению доллара и укреплению рубля, что еще больше подорвет доверие к западной финансовой системе. Санкции, введенные Западом, уже оказали значительное влияние на российскую экономику, приведя к заморозке части золотовалютных резервов Центрального банка РФ, добавил экономист.

До этого министр финансов Великобритании Джереми Хант назвал «очень интригующим» предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования украинской армии. Он сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с министром финансов США Джанет Йеллен и обсудить с ней такую инициативу.

Ранее политолог назвал последствия для Запада после конфискации российских активов.

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