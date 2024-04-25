Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Аналитик Буйволов: доллар будет стоить 94 рубля на следующей неделе

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

На будущей неделе курс доллара составит 93-94 рубля, евро — около 100 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций»
Денис Буйволов.

«Начало каждого месяца обычно сопровождается слабостью рубля, что связано с окончанием налогового периода. Пиковые фискальные платежи пройдут 2 мая, после этого рубль лишится локальной опоры. Ожидаемое подтверждение продления норм возврата экспортной выручки не повлияет на курс значимо, так как на практике для рубля ничего не изменится», — пояснил эксперт.

По его словам, заседание ЦБ по ключевой ставке 26 апреля тоже не окажет значимого влияния на курс рубля, так как регулятор с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Аналитик назвал немаловажным для рубля также поведение доллара на мировом рынке после заседания Федеральной резервной системы США 1 мая. По прогнозу Буйволова, ставки не изменятся, но с учетом последних статистических данных вероятны жесткие сигналы от американского регулятора, которые стимулируют укрепление доллара ко всем остальным валютам в мире. По оценке эксперта, индекс доллара DXY может вернуться выше 106 пунктов, и это обусловит более быстрое ослабление рубля к доллару, чем к евро.

По данным Мосбиржи на 8:04 мск 25 апреля, доллар стоит 92,34 рубля, евро — 98,97 рубля.

Ранее россиянам объяснили падение курса евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами