Стало известно, сколько россиян отказалось от новых кредитов из-за закредитованности

Каждый пятый россиянин в 2024 году отложил планы по оформлению нового кредита из опасений, что дополнительная долговая нагрузка станет для него некомфортной. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомилась «Газета.Ru»

Ровно 21% участников отказались от идеи взять заем из-за возможного превышения оптимального уровня закредитованности.

При этом абсолютное большинство (89%) опрошенных следят за уровнем своей долговой нагрузки. Так, 28% измеряют ее перед оформлением нового займа для оценки шансов на одобрение. 15% учитывают закредитованность при составлении финансовых планов на год - причем три четверти из них составляют женщины. Четверть респондентов пообещали рассчитать долговую нагрузку, если решатся взять деньги в долг.

«Контроль закредитованности — ключевая полезная финансовая привычка. Ей уделяют большое внимание как регуляторы, так и кредиторы. С началом действия макропруденциальных лимитов рынок онлайн-кредитования кардинально меняется в сторону снижения долговой нагрузки заемщиков», - исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру». Ярослав Баджурак.

По данным ЦБ, в 2023 году доля выдач кредитов заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80% сократилась вдвое — с 36% до 17%.

Ранее экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.