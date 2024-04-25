Экс-зампред ЦБ оценил возможность возврата к фиксированному курсу рубля

Россия вряд ли вернется к фиксированному курсу рубля, который существовал в СССР, а затем в 90-е. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бывший зампред ЦБ Сергей Дубинин.

«Я считаю, что это невозможно. Это в контексте перехода как бы обратно от рынка к административному руководству ценами. Я надеюсь, что до этого безумства дело не дойдет. Я не вижу триггеров в поддержку фиксированного курса», — отметил Дубинин.

Фиксированный курс рубля означает, что его значение по отношению к иностранным валютам устанавливается и поддерживается центральным банком страны. Фиксированный курс рубля действовал в СССР. Советский рубль был привязан к золоту по официальному курсу 1 рубль = 0,987412 грамма чистого золота. Этот курс был установлен в 1950 году и оставался неизменным до распада СССР в 1991 году. Затем фиксированный курс рубля был введен в России 1 июля 1995 года. ЦБ покупал и продавал валюту на рынке, чтобы поддерживать курс рубля, который был зафиксирован на уровне 5147 рублей за доллар США. Фиксированный курс рубля просуществовал почти 11 лет.

17 августа 1998 года на фоне финансового кризиса ЦБ ввел в России плавающий курс рубля. Это режим валютного курса, при котором значение рубля по отношению к иностранным валютам определяется спросом и предложением на валютном рынке. ЦБ не вмешивается в формирование курса рубля, а только сглаживает резкие колебания курса путем интервенций на валютном рынке.

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