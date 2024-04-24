Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России

За неделю с 16 по 22 апреля потребительская инфляция в России замедлилась до 0,08% с 0,12% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 7,82% против 7,83% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,13%. Удешевление плодоовощной продукции ускорилось (-0,47%): увеличились темпы снижения цен на огурцы и помидоры (-4,35% и -1,1% соответственно против -2,24% и -0,59% неделей ранее).

Снизились цены на яйца и мясо птицы (на 0,14% и 0,07% соответственно), замедлилось удорожание масложировой продукции. Сахар и мука подешевели на 0,04% и 0,18% соответственно. Уменьшились цены на гречку, пшено, вермишель.

Подорожали баранина и говядина — на 2,17% и 0,28% соответственно. Повысились цены на хлеб (+0,41%), рис (+0,3%), сливочное масло (+0,6%), соль (+0,3%). Морковь, яблоки, капуста и картофель, консервы также прибавили в цене. Молоко стало дороже на 0,22%, рыба — на 0,17%, чай — на 0,08%.

Продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы (-0,12% за неделю). Цены на бензин и дизель выросли на 0,09% и 0,07% соответственно. Возобновилось удешевление авиабилетов на внутренние рейсы (-0,96%). Услуги санаториев стали дороже на 0,11%. На наблюдаемые бытовые услуги цены выросли на 0,34%.

В марте 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,39% месяц к месяцу, год к году темпы роста цен составили 7,72%. ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

Ранее инфляцию в России в апреле оценили с помощью мармелада.