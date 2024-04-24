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Юрист назвала допустимые повреждения для приема купюр в магазинах

«rg.ru»: купюры с надрывами, надписями и оторванными уголками — платежеспособны

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Торговые точки обязаны принимать банкноты с незначительными повреждениями — загрязнениями, надрывами, потертостями. Об этом «Российской газете» рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

Даже при оторванных уголках или надписях на купюре она остается действительной для оплаты. Однако имеются исключения, при которых денежный знак считается полностью непригодным.

«Магазины не вправе отказывать в приеме, если видны серия, номер и сохранилось минимум 55% площади банкноты. При утрате большей части ее можно обменять в банке на новую, предъявив паспорт», — пояснила Васильева.

Она уточнила, что банки не примут купюры с менее 55% оставшейся площади, с надписями «Тест», «Образец», окрашенные спецсоставами, вышедшие из обращения или с нечитаемыми данными. Также не принимаются банкноты, имеющие явные признаки подделки.

До этого в России составили портрет банковского заемщика. Оказалось, что чаще всего кредиты берут мужчины в возрасте 35 лет со средним уровнем дохода 107 тыс. рублей.

Ранее в России зафиксировали резкий рост оборота наличности.

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