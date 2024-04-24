Российская дочка европейского банка сообщила о проблемах с зарубежными переводами

ЮниКредит Банк предупредил клиентов о возможном увеличении сроков перевода денег за рубеж и рисках возврата средств без исполнения операций из-за санкционных ограничений. Об этом говорится в сообщении банка.

Как сообщили в российской «дочке» итальянской группы UniCredit, продолжающей работу в РФ, задержки могут быть вызваны ужесточением процедур на стороне иностранных банков-корреспондентов.

В банке отметили, что даже при возврате денег на счет отправителя комиссия будет списана в полном объеме. Также клиенты должны быть готовы к дополнительным комиссиям от зарубежных банков за переводы.

В начале февраля стало известно, что российский бизнес итальянской финансовой группы UniCredit в 2023 году получил €665 млн чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в €200 млн годом ранее.

До этого еще одна страна заинтересовалась возможностью принятия карт «Мир».

Ранее финансист предрек ослабление рубля после 2 мая.