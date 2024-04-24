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Лавров обсудил с европейскими бизнесменами ведение дел в РФ

Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Российская сторона дала оценки текущей геополитической ситуации, подчеркнув риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая вопросы деятельности зарубежного бизнеса в Российской Федерации.

До этого сообщалось, что Лавров и спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим провели встречу, в ходе которой обсудили кризис на Украине, а также взаимодействие в ООН и БРИКС. Как заявили в министерстве, беседа прошла в дружественной атмосфере, присущей российско-бразильским отношениям стратегического партнерства.

Ранее Лавров заявил, что Россия в случае возобновления мирных переговоров с Украиной не будет прекращать специальную военную операцию.

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