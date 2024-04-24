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Cтало известно, сколько может получать ассистент с навыками нейросети

В MAIA оценили доход ассистента с навыками как у нейросети в 2,5 млн рублей

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Shutterstock

Средний доход ассистента с навыками и скоростью решения задач, как у нейросети, составит не менее 2,5 млн рублей до вычета налогов. Такие расчеты «Газете.Ru» предоставили аналитики платформы по разработке решений на основе искусственного интеллекта MAIA.

ИИ может генерировать текст, отвечать на письма, верстать презентации, искать информацию и совершать звонки, планировать календарь в срок от трех до пяти минут. Аналитики сделали расчет времени, которое потребовалось бы на выполнение задач ассистента у человека и нейросети:

*Формирование личного расписания руководителя и контроль задач:
человек — 2 часа; нейросеть — 5 минут

*Прием и организация звонков, конференц-коллов, деловых переговоров;
человек — 1 час, нейросеть — 15 минут

*Планирование командировок и деловых поездок, включая бронирование отелей и покупку билетов, ресторанов;
человек — 3 часа, нейросеть — 20 минут

*Подготовка презентаций для руководителя, включая написание текстов, подбор и дизайн картинок, верстку контента;
человек — не менее 6 часов, нейросеть — 30 минут

*Работа с электронной почтой и оперативные ответы на запросы;
человек (в расчете на ответ на 1 письмо) — 15 минут; нейросеть — 5 минут

*Ведение переписок с деловыми партнерами:

— Производство и поиск необходимой информации по запросу руководителя;
человек — 30-60 минут, нейросеть — 5-10 минут

— Составление деловых писем для партнеров и сотрудников.
человек — 1 час; нейросеть — 10 минут

При расчете учитывалось, что доход ассистента составляет не менее 100 тыс. рублей в месяц, а рабочий день — не менее 8 часов (нейросеть работает круглосуточно). Количество рабочих дней в месяце — не менее 21 (нейросеть работает без выходных). Таким образом, ассистент руководителя с вышеперечисленными навыками в пересчете на скорость нейросети, может справляться с вышеперечисленными задачами примерно за 1 час вместо 8 часов и может обойтись руководителю примерно в 2,5 млн рублей с учетом налогов.

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