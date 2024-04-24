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В Минстрое предлагают ввести минимальный набор работ по содержанию МКД

В России введут дифференцированный подход к обслуживанию многоквартирных домов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В России разработают критерии дифференцированного обслуживания многоквартирных домов (МКД) в зависимости от их технического оснащения и класса. Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько на совещании в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Мы прорабатываем дифференцированный подход к эксплуатации многоквартирных домов. Уже при строительстве закладывается разный уровень их технического оснащения: бизнес-класс, комфорт, стандарт, эконом. Но обслуживание сейчас предусматривает лишь усредненный набор работ», — отметил Ересько.

Он подчеркнул важность выделить дома, требующие более квалифицированного подхода из-за большого объема инженерных систем. «Должен быть определен минимальный уровень работ по обслуживанию, за которым будет следить жилинспекция», — добавил замминистра.

Глава думского комитета по строительству Сергей Пахомов указал на необходимость установить экономически обоснованный размер платы за содержание жилья в регионах.

«На 8-11 рублей за квадратный метр ничего адекватного в МКД не сделать», — пояснил он.

Депутат предложил разработать «калькулятор», с помощью которого жители и УК смогут рассчитать реальную плату для надлежащего содержания дома.

До этого Минфин отказал в мерах поддержки по ипотеке для семей военных.

Ранее в России изменили правила перепланировки квартир.

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