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Экономика Германии начала оживать

«Ъ»: экономика Германии в апреле перешла в зону роста

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Hannibal Hanschke/Reuters

Индекс деловой активности (PMI) Германии в апреле вырос до 50,5 пункта с мартовских 47,7 пункта. Индикатор оказался в зоне роста впервые за последние 10 месяцев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global.

Особенно заметным оказался рост в сфере услуг: 53,3 пункта в апреле после 50,1 пункта месяцем ранее. Результат оказался гораздо лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали увидеть индикатор на отметке 50,5 пункта.

Промышленный PMI страны растет хуже. За апрель показатель увеличился до 42,2 пункта с мартовских 41,9 пункта.

Накануне глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил о явной слабости экономического роста страны. Восстановлению во многом мешают структурные проблемы, отметил он.

Между тем деловые ожидания в Китае достигли максимума за 11 месяцев. Индекс PMI этой азиатской страны растет на протяжении последних пяти месяцев.

Ранее в МВФ оценили перспективы роста российской экономики.

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