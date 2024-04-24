В России оценили последствия отказа Clearstream участвовать в выкупе заблокированных бумаг

Отказ Clearstream участвовать в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов никак не повлияет на процесс обмена активов, пишет ТАСС со ссылкой на представителя «Инвестпалаты».

«Механизм выкупа устроен таким образом, что приобретенные бумаги будут переводиться со счета на счет внутри российской депозитарной инфраструктуры. Clearstream никак повлиять на этот процесс не может», — пояснил эксперт.

Европейский депозитарий решил бойкотировать выдвинутое Москвой предложение по обмену активами. Более того, Clearstream призвал своих клиентов соблюдать требования ЕС и другие применимые к РФ санкции.

В марте правкомиссия РФ утвердила условия обмена замороженными активами с иностранными покупателями. Выкуп будет проходить в четыре этапа. Все сделки планируется завершить до 1 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что западные банки и фонды могут выкупить у россиян иностранные акции на десятки миллиардов рублей.