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Стала известна причина подорожания хлеба в РФ

«Ъ»: хлебопеки массово повысили отпускные цены из-за подорожания логистики

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Depositphotos

Рост транспортных расходов стал основной причиной удорожания хлеба в России в начале 2024 года. Как сообщили «Коммерсанту» участники рынка, только с начала года отпускные цены на основные сорта выросли в среднем на 10–15%.

В результате на совещании в Минсельхозе 22 апреля с участием крупных производителей этот вопрос был поднят как одна из главных причин продовольственной инфляции.

В министерстве подтвердили, что по состоянию на середину апреля отпускные цены на хлеб из пшеничной муки составляют в среднем 62,6 руб. за 1 кг, из ржано-пшеничной - 55,4 руб. за 1 кг. Однако годовой рост отпускной цены остается ниже инфляции, отметили в Минсельхозе.

Согласно данным исследовательской компании NTech, к концу 2023 года стоимость хлебобулочных изделий в рознице достигла 143 руб. за 1 кг против 131 руб. годом ранее.

По словам экспертов, главная причина подорожания — рост затрат на логистику, на которую приходится до 30% себестоимости продукции.

«Стоимость одного рейса «Газели» с апреля 2023-го по апрель 2024-го подскочила с 7,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей», — привел пример гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов.

Проблема роста тарифов на перевозку связана с дефицитом водителей и подорожанием топлива. Участники совещания предложили обратиться в Минтранс, однако вряд ли это решит проблему, говорят эксперты.

До этого россиянам рассказали , что будет с ценами на макароны в 2024 году.

Ранее Россия вошла в топ-стран по стоимости бензина.

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