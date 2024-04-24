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РФ осудила односторонние санкции в отношении стран Африки

Небензя: РФ решительно осуждает односторонние санкции в отношении стран Африки

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John Minchillo/AP

Россия осуждает односторонние санкции в отношении стран Африки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в видеообращении на открытии III Международного молодежного форума «Россия — Африка: что дальше?», передает ТАСС.

«Решительно осуждаем введенные против них (стран Африки - прим. ред.) односторонние ограничения», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что Россия будет препятствовать попыткам использовать рестрикции СБ ООН как инструменты вмешательства во внутренние дела государств.

Накануне стало известно, что Россия рассматривает строительство портов для экспорта в ряде стран Африки. По словам директора департамента международной кооперации министерства промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, по Африке есть несколько проектов, которые должны быть в ближайшее время реализованы. Один из них заключается в создании портов для организации грузопотока российской продукции. Такой порт может быть открыт в Танзании.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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