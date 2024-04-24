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В России фиксируют тенденцию к росту оборота цифровых активов

Росфинмониторинг: после спада в 2022-м оборот криптовалют вновь вырос

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Kin Cheung/AP

Росфинмониторинг не фиксирует снижения оборота криптовалют в России, напротив, есть тенденция к его росту. Об этом в кулуарах форума по противодействию отмыванию доходов заявил статс-секретарь — замдиректора ведомства Герман Негляд, передает РИА Новости.

«Точно снижения оборота нет, тенденция к росту. В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается», — отметил Негляд.

По его словам, был некоторый спад в 2022 году, но затем рост возобновился. Негляд пояснил, что не озвучивает конкретных цифр, так как существует много видов криптовалют и обменников, из-за чего оценки могут быть лишь приблизительными.

«Расчеты у нас запрещены законом, но владение не запрещено. Это одна из причин необходимости регулирования, ведь рынок развивается, физлица и компании так или иначе владеют и пользуются крипто», — подчеркнул он.

В начале апреля ЦБ подтвердил свою позицию по использованию криптовалют в России.

Ранее россияне назвали желаемую сумму пассивного дохода.

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