Траты россиян на автомойки и детейлинг резко выросли

За прошедший год россияне стали значительно чаще пользоваться услугами автомоек и детейлинг-центров. Как следует из анализа транзакций клиентов Почта Банка с 1 марта по 22 апреля 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023-го, количество посещений автомоек выросло на 48%, а общий объем трат увеличился на 26% — до 22,3 млн руб. Копия исследования есть у «Газеты.Ru».

При этом средний чек вырос на треть и составил 329 руб, отметили в банке.

Аналитики связали рост спроса на подобные услуги с бережным отношением россиян к своим автомобилям.

«После зимнего периода на дорогах остаются реагенты, наносящие вред кузову. Водители все чаще выбирают станции самообслуживания. Кроме того, растущий парк китайских машин требует более частого детейлинга из-за характеристик отделочных материалов», —пояснили в банке.

Одновременно наблюдался рост трат на шиномонтаж — на 4% за год. Средний чек на эти услуги увеличился на 11%, составив 2,5 тыс. руб. Вместе с тем покупать шины стали реже — на 26% меньше, чем годом ранее. По мнению аналитиков, удорожание шиномонтажа вызвано инфляцией и уходом международных брендов автокомплектующих с российского рынка.

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