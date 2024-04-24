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Сбер поделится технологиями в сфере ESG со странами АТР

Татьяна Завьялова: к 2030 году рынок ESG создаст 30 млн рабочих мест

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Unsplash

Развитие зеленых технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта, поможет укрепить экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявила в рамках 80-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

По ее словам, в ближайшие годы передовые технологии и ESG-повестка станут основными драйверами трансформации мирового бизнеса.

«По оценкам аналитиков, к 2030 году рынок зеленых технологий создаст 30 млн рабочих мест в мире, а его объем увеличится с нынешних 29 млрд до 135 млрд долларов.

Ежегодно мировой рынок технологий в сфере устойчивого развития будет расти почти на 30%», — сказала она.

Завьялова добавила, что Сбер разработал несколько технологичных разработок в сфере ESG, которыми банк готов поделиться со странами АТР.

«Принцип технологической нейтральности поможет обеспечить странам и компаниям равный доступ к технологиям», — отметила она.

Завьялова подчеркнула, что решения на базе ИИ позволят повысить эффективность практически всех процессов.

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