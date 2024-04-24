ФАС и «Северсталь» договорились о мировом соглашении

Металлургическая компания «Северсталь» и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорились заключить мировое соглашение, согласно которому предприятие добилось снижения штрафа по «делу металлургов». Об этом сообщает издание «Ведомости».

Штраф для компании уменьшится с изначальных 8,7 миллиарда до менее 900 миллионов рублей.

Отмечается, что «Северсталь» разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. Компания пояснила, как формируются цены на продукцию на внутреннем рынке, как осуществляется взаимодействие с покупателями.

В феврале 2022 года «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) были признаны нарушителями антимонопольного законодательства РФ. В ФАС сообщили, что три этих компании с января 2021 года установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на российском рынке. Комиссия ведомства пришла к выводу, что рост цен на горячекатаный прокат на этом рынке в 2021 году «был не в полной мере обусловлен рыночными факторами».

Ранее в Череповце на металлургическом заводе произошло происшествие.