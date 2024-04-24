Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС и «Северсталь» договорились о мировом соглашении

«Ведомости»: «Северсталь» добилась от ФАС снижения штрафа до 900 млн рублей

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Металлургическая компания «Северсталь» и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорились заключить мировое соглашение, согласно которому предприятие добилось снижения штрафа по «делу металлургов». Об этом сообщает издание «Ведомости».

Штраф для компании уменьшится с изначальных 8,7 миллиарда до менее 900 миллионов рублей.

Отмечается, что «Северсталь» разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. Компания пояснила, как формируются цены на продукцию на внутреннем рынке, как осуществляется взаимодействие с покупателями.

В феврале 2022 года «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) были признаны нарушителями антимонопольного законодательства РФ. В ФАС сообщили, что три этих компании с января 2021 года установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на российском рынке. Комиссия ведомства пришла к выводу, что рост цен на горячекатаный прокат на этом рынке в 2021 году «был не в полной мере обусловлен рыночными факторами».

Ранее в Череповце на металлургическом заводе произошло происшествие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами