Генпрокурор заявил о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО

Более 300 тысяч военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации, уже реструктуризировали долги по кредитам. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 2023 году по итогам рассмотрения предложений Генпрокуратуры приняли ряд федеральных и региональных законов, которые затрагивали важные социальные вопросы.

«Среди них особое место занимают документы, изданные для расширения гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — подчеркнул Краснов.

По словам генпрокурора, уже восстановлены права свыше 140 тыс. россиян, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение. Он также предложил рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы.

Накануне стало известно, что в зону СВО направят бункеры для российских военных.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.