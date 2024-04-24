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Генпрокурор заявил о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО

Краснов: свыше 300 тыс. участников СВО реструктуризировали долги по кредитам

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Более 300 тысяч военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации, уже реструктуризировали долги по кредитам. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 2023 году по итогам рассмотрения предложений Генпрокуратуры приняли ряд федеральных и региональных законов, которые затрагивали важные социальные вопросы.

«Среди них особое место занимают документы, изданные для расширения гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — подчеркнул Краснов.

По словам генпрокурора, уже восстановлены права свыше 140 тыс. россиян, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение. Он также предложил рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы.

Накануне стало известно, что в зону СВО направят бункеры для российских военных.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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