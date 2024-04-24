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Евро опустился ниже 99 рублей впервые с начала месяца

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 3 апреля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро утром в среду опустился ниже отметки в 99 рублей. Европейская валюта торгуется ниже этого уровня впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:30 по московскому времени евро стоил 98,97 рубля (-0,77%). В то же время курс доллара составил 92,49 рубля (-0,69%), юаня — 12,76 рубля (-0,84%).

Стратегически рубль продолжают поддерживать комфортное сальдо счета текущих операций на фоне относительно высоких цен на нефть и другие товары российского экспорта, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России, комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.

На текущей неделе российскую валюту также поддержит усиление продаж валютной выручки со стороны компаний-экспортеров в преддверии налоговых выплат, отметил аналитик.

В пятницу, 26 апреля, состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. С большой долей вероятности регулятор снова оставит ее на уровне 16% годовых. К смягчению денежно-кредитной политики Банк России может приступить во второй половине года. На этом фоне эксперты посоветовали россиянам поторопиться с открытием или продлением депозита, а с кредитами — подождать.

Ранее россиянам рассказали, какую валюту лучше брать за границу и когда ее покупать.

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