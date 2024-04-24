Путин сообщил о троекратном росте мощности БАМа

Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) увеличилась втрое за последние 12 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия знаменитого объекта железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

«В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 млн тонн», — сказал глава государства.

Он отметил, что объем грузовых перевозок по БАМу «продолжает расти». Путин сделал прогноз, что на горизонте 10 лет объем перевозок по Восточному полигону, который объединяет БАМ и Транссиб, должен выйти на уровень 270 млн тонн в год. Благодаря такому подходу, по мнению российского лидера, удастся более широко осваивать природные ресурсы в регионе. Это станет мощным импульсом для открытия новых производств и создания рабочих мест.

Накануне президент рассказал о желании строить БАМ. Он подчеркнул, что если бы был студентом и узнал о грандиозной стройке, то с удовольствием бы туда поехал.

Ранее Россия пригласила все страны к созданию магистрали между Индией и Арктикой.