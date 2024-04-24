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Стало известно, как россияне готовятся к увеличению трат на майских праздниках

Четверть россиян откладывают деньги к майским праздникам из-за роста расходов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Каждый четвертый житель России заранее создает финансовую «подушку» к майским выходным в связи с увеличением трат в это время года. К такому выводу пришел финмаркетплейс «Выберу.ру», проведя опрос 3 тыс. респондентов. Копия есть у «Газеты.Ru».

16% участников исследования в случае непредвиденных расходов во время майских каникул пользуются кредитными картами. Почти половина из них (48%) берут «кредитку» для путешествий по РФ, 25% — для ремонта авто после отдыха на природе, 15% платят за подготовку детей к окончанию учебного года, еще 12% обновляют летний гардероб.

Каждый десятый опрошенный при внезапных тратах ориентируется по ситуации и может взять онлайн-заем в МФО. 7% предпочитают снимать небольшую сумму с накопительного счета.

Между тем 34% россиян стараются избегать импульсивных покупок на майских праздниках. Для 9% респондентов этот период не меняет финансовую ситуацию.

«Майские выходные — период повышенной покупательской активности. Растет не только спрос на кредиты, но и осознанность выбора услуги. Если раньше пользователи изучали условия бесплатного периода по кредитке 13 минут, то теперь — 18 минут», — отметил гендиректор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

До этого психологи назвали способы справиться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели.

Ранее финансист спрогнозировал курс доллара после майских праздников.

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