Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году

В 2024 году прожиточный минимум российского пенсионера составляет 13290 рублей. За 10 лет он вырос более чем вдвое или на 6892 рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Реальный размер пенсии рассчитывается по установленной формуле, где учитывается количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (8134,88 рубля в 2024 году). В зависимости от количество заработанных баллов будет установлен и размер страховой пенсии. Она может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума», — пояснила экономист.

По ее словам, согласно закону «О государственной социальной помощи», размер пенсии россиян не может быть меньше прожиточного минимума. Также по нормативным актам ежегодно устанавливается размер прожиточного минимума для отдельных категорий граждан, в том числе для пенсионеров.

Поэтому даже если у пенсионера начисленная пенсия в 2024 году окажется ниже 13 290 рублей, ему из регионального или федерального бюджета будут доплачивать до прожиточного минимума, установленного в районе проживания пенсионера, подчеркнула Иванова-Швец.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла. В 2028 году, когда закончится переходный период пенсионной реформы, на пенсию смогут выйти женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет, у которых накоплен страховой стаж от 15 лет и от 30 пенсионных баллов.

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