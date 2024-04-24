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Россияне стали чаще есть фастфуд

Продажи фастфуда в России за год выросли на 14%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В январе-марте 2024 года оборот точек фастфуда в России вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В этом году россияне покупали фастфуд в среднем за 469 рублей (+9% за год). Число покупок выросло на 6% в годовом выражении.

Продажи в заведениях общественного питания за год увеличились на 12%, средний чек достиг 986 рублей в 2024 году. За год он вырос на 7%, а число посещений заведений — на 5%.

В 2023 году оборот заведений общественного питания вырос на 25% к 2022-му, а точек фастфуда — на 22%.

«Основными факторами увеличения оборота заведений общепита и фастфуда стали в том числе быстрый рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов ресторанов. Тому способствовали внедрение вендинговых устройств, развитие «демократичных» сегментов, таких как кофе-зоны на малой площади, на АЗС и других местах притяжения трафика», — пояснил директор по продуктам на данных компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Он добавил, что более интенсивный рост фастфуда происходил на региональном уровне, на фоне более высокого уровня потребления в субъектах РФ. В начале этого года рост замедлился, с учетом высокой базы прошлого года, однако все еще продолжается, подытожил эксперт.

Ресурс провел исследование в апреле 2024 года.

Ранее инфляцию в России в апреле оценили с помощью мармелада.

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