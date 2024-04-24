Стало известно, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране

Большинство опрошенных россиян — 73% — позитивно оценивают экономическую ситуацию в стране. Это следует из общероссийского опроса, проведенного Президентской академией. Результаты есть у «Газеты.Ru».

В феврале 2024 года 73% респондентов на вопрос «Как вы оцениваете экономическое положение России в настоящее время?» ответили «очень хорошее», «скорее хорошее» и «среднее». В декабре 2023 года таковых было 69% от всех опрошенных. На 5 процентных пунктов по сравнению с декабрем выросло количество тех, кто оценивает экономическое положение России как «очень хорошее» и «скорее хорошее».



Доля граждан, считающих, что экономическое положение страны «скорее плохое» и «очень плохое» в декабре 2023 составляло 26%, а в феврале 2024 — уже 22%.



«Многие зарубежные аналитики предсказывали значительные экономические трудности в России, однако страна успешно отвечает на экономические вызовы, что отражается не только в экономических показателях, но и в восприятии текущей ситуации населением. Высокие оценки экономической ситуации в стране служат дополнительным гарантом устойчивости народного хозяйства и доверия, которое оказывают граждане руководству страны», — отметил заведующий Лабораторией полевых исследований Президентской академии Дмитрий Рогозин.

Общероссийский опрос «Человек, семья, общество» проводится Институтом социального анализа и прогнозирования Президентской академии с 2013 года. Он охватывает все федеральные округа РФ и затрагивает все ключевые вопросы социально-экономического и демографического развития общества. Выборка респондентов в феврале 2024 года составила 9500 человек по всей России.

Ранее инфляцию в России в апреле оценили с помощью мармелада.