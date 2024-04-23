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Эксперты назвали закономерным снижение поставок машин из КНР в Россию

ВШЭ: источники импорта машин и оборудования в РФ достаточно диверсифицированы

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Kin Cheung/AP

В Высшей школе экономики объяснили снижение импорта машин и оборудования из Китая в марте 2024 года естественным процессом на фоне завершения острой фазы замещения западных поставок. Об этом газете «Известия» рассказал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев

«Ситуация нормализуется, острота проблемы тоже снижается», — сказал Данильцев.

Он отметил, что КНР, хотя и важный, но не единственный поставщик такой продукции для России. Аналогичное оборудование импортируется из Турции, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Малайзии и других стран.

Ранее таможенная статистика показала сокращение прямых поставок из Китая машин, оборудования и их частей на 15% в годовом выражении в начале весны. Это стало первым снижением с конца 2022 года.

По оценке ВШЭ, ситуация вернется в норму после преодоления «шока» от необходимости заместить выпавшие западные поставки.

До этого грузоперевозки из Китая в Россию с начала года упали на 10% из-за санкций.

Ранее еще четыре крупных китайских банка перестали принимать юани из России.

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