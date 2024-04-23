Минфин отказал в мерах поддержки по ипотеке для семей военных

Совет по правам человека (СПЧ) заявил, что семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, часто не успевают воспользоваться льготами по ипотеке из-за достижения возраста 35 лет. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СПЧ.

Это связано с тем, что действующие меры поддержки предоставляются только молодым семьям, где обоим супругам менее 35 лет.

СПЧ обратился в Минфин с предложением ввести механизм «заморозки» льготного периода по ипотеке для таких граждан. Однако министерство не поддержало инициативу.

«Минфин проинформировал нас о законе №72-ФЗ, предусматривающем лишь списание процентов по потребкредитам участников СВО в период кредитных каникул за счет бюджета. Но это не решает озвученную нами проблему», — говориться в сообщении.

В совете добавили, что пока не получили официального разъяснения от Минфина по поводу отклоненного предложения о субсидиях по ипотеке.

До этого в Госдуме выразили недоумение из-за разницы доходов россиян и платежей по ипотеке.

Ранее россиян предупредили о риске поспешного погашения кредитов.