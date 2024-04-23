Apple теряет долю на крупнейшем рынке

Продажи iPhone в Китае упали на 19% в первом квартале 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные от Counterpoint Research.

Это худший показатель с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Apple опустилась на третье место на фоне стремительного роста местного конкурента Huawei Technologies. При этом рынок в целом вырос на 1,5% благодаря китайским брендам Honor Device и Xiaomi.

Слабые продажи iPhone особенно примечательны, учитывая традиционно высокий спрос в первом квартале из-за празднования Нового года по лунному календарю. В то же время Huawei нарастила поставки почти на 70%, возрождаясь в премиальном сегменте, некогда монополизированном Apple, пишет агентство.

Ранее IDC также зафиксировала падение глобальных поставок iPhone почти на 10% в первые три месяца 2024 года. Это вызывает опасения за способность Apple поддерживать рост перед выпуском новых моделей осенью.

В Китае бизнес Apple столкнулся с запретом на использование иностранных гаджетов госкомпаниями. Кроме того, потребители предпочитают Huawei после выпуска ею процессора собственной разработки, несмотря на американские санкции.

До этого стало известно, сколько российских активов заблокировано в Швейцарии.

Ранее Евросоюз задумался над ужесточением санкций.