Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Apple теряет долю на крупнейшем рынке

Apple столкнулась с падением продаж iPhone в Китае на 19% в первом квартале

close
100%
Bobby Yip/Reuters

Продажи iPhone в Китае упали на 19% в первом квартале 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные от Counterpoint Research.

Это худший показатель с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Apple опустилась на третье место на фоне стремительного роста местного конкурента Huawei Technologies. При этом рынок в целом вырос на 1,5% благодаря китайским брендам Honor Device и Xiaomi.

Слабые продажи iPhone особенно примечательны, учитывая традиционно высокий спрос в первом квартале из-за празднования Нового года по лунному календарю. В то же время Huawei нарастила поставки почти на 70%, возрождаясь в премиальном сегменте, некогда монополизированном Apple, пишет агентство.

Ранее IDC также зафиксировала падение глобальных поставок iPhone почти на 10% в первые три месяца 2024 года. Это вызывает опасения за способность Apple поддерживать рост перед выпуском новых моделей осенью.

В Китае бизнес Apple столкнулся с запретом на использование иностранных гаджетов госкомпаниями. Кроме того, потребители предпочитают Huawei после выпуска ею процессора собственной разработки, несмотря на американские санкции.

До этого стало известно, сколько российских активов заблокировано в Швейцарии.

Ранее Евросоюз задумался над ужесточением санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами