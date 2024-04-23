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Финансист спрогнозировал курс доллара после майских праздников

Финансист Бабин: после майских праздников доллар будет стоить 94,5 рубля

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Shutterstock

После майских праздников курс доллара может подняться к 94,5 рубля и закрепиться на этой отметке. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Ключевым позитивом для рубля пока остается приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что способствует снижению ее курса по отношению к рублю. Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и другие ключевые товары российского экспорта», — отметил эксперт.

По его словам, даже если нефть резко подешевеет, это ударит по курсу российской валюты самое раннее через месяц из-за лага во времени, с которым сырьевой фактор влияет на поступление валюты в страну.

Рубль на открытии испытал просадку, но быстро ее нивелировал. Еще одна попытка ослабления российской валюты произошла в начале основной сессии, однако вскоре он перешел к активному укреплению, обновив дневные вершины. По данным Мосбиржи на 16:27 мск, доллар стоит 93,25 рубля, евро — 99,63 рубля.

Ранее экономист оценил влияние мер российских властей на курс рубля.

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