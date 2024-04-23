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Саудовская Аравия начала искать инвесторов для проекта Неом

Эр-Рияд ищет китайского финансирования для проблемного мегапроекта Неом

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NEOM

Саудовская Аравия провела в Китае промо-туры своего мегапроекта Неом в попытке привлечь инвесторов на фоне спекуляций о масштабах и финансировании начинания. Об этом пишет Business Insider.

Чиновники Неома посетили Пекин, Шанхай и Гонконг, чтобы рассказать китайским компаниям о футуристическом городе.

Никаких сделок объявлено не было, однако один из участников мероприятий Леонард Чан из Ассоциации инновационного развития технологий Гонконга заявил, что выставка помогла «демистифицировать» Неом. По его словам, реакции на амбициозный проект на закрытом приеме были «в основном нейтральными».

«Я посещу его для развлечения, но жить там не стал бы. Это что-то вроде «SimCity», — добавил Чан, имея в виду популярную компьютерную игру по строительству городов.

Перед гостями была представлена «иммерсивная» демонстрация проектов Неома, включая строительство города-линии The Line длиной 170 км, промышленного Оксагона, горнолыжного курорта Троджена и элитного острова Синдала в Красном море.

Однако чиновники не прокомментировали недавние сообщения о возможном сокращении масштабов мегапроекта. Проект также планирует впервые выпустить облигации на сумму до $1,3 млрд для привлечения средств. При этом общая стоимость мегагорода оценивается в $500 млрд.

До этого Эр-Рияд значительно снизил оценку числа жителей The Line с 1,5 млн человек к 2030 году до менее 300 тысяч.

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